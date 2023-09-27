В Минспорте заявили о недовольстве WADA желанием России разъяснить порядок выплаты взноса

Россия должна заплатить взнос в размере $1,2 млн

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило недовольство желанием России разъяснить порядок выплаты взноса в организацию. Об этом в ходе круглого стола в Госдуме на тему "О соответствии антидопингового законодательства РФ обязательным требованиям международных актов в области противодействия допингу" рассказал заместитель директор департамента образования, науки и международных отношений Минспорта РФ Кирилл Кожевников.

21 сентября в Минспорте рассказали ТАСС, что к РФ после прекращения ее членства в Совете Европы в марте 2022 года не должны применяться прежние критерии по формированию размера обязательного ежегодного взноса в WADA.

"С точки зрения РФ мы включены в шкалу, которая относится к Совету Европы, в который Россия больше не входит. Сумма превышает $1,2 млн и она выросла более чем в двое за последние 10 лет, - сказал Кожевников. - Поскольку мы больше не являемся членом Совета Европы, мы обратились в WADA с предложением определить глобальную формулу для всех государств. Это создало волну недовольства в WADA".

"Формат и условия, при которых эти требования возникли, не соответствуют государственным интересам. Но если мы считаем, что это необходимо нашей стране, что станет еще лучше, то мы поддерживаем их выполнение. Если только в угоду их давлению - то нет", - добавил он.

Согласно документам WADA, имеющимся в распоряжении ТАСС, у восьми стран мира размер ежегодного взноса в агентство превышает $1 млн. России, Великобритании, Германии, Италии и Франции необходимо было выплатить в 2023 году по $1 267 023. Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2023 году должны внести США ($3 419 795), Канада ($1 709 897) и Япония ($1 502 800). Согласно имеющимся документам, все эти страны, за исключением РФ, уже полностью выплатили взносы за 2023 год.

Взнос в бюджет WADA за прошлый год Россия заплатила в январе 2022 года, за 2021-й - в апреле того же года. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в декабре 2022 года сообщила ТАСС, что ежегодные взносы в WADA производятся не РУСАДА, а Министерством спорта РФ.