Ларионов отметил, что в "Торпедо" не обращают внимания на лидерство в КХЛ

Команда одержала 8 побед в 10 матчах

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки и тренерский штаб нижегородского "Торпедо" не обращают внимания на лидерство команды в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал главный тренер клуба Игорь Ларионов.

В активе "Торпедо" 8 побед в 10 матчах сезона. Нижегородцы набрали 17 очков, опережая на один балл московское "Динамо" и "Металлург".

"Абсолютно не акцентируем внимание на лидерстве в лиге, - сказал Ларионов. - Это промежуточные маленькие достижения, которые ни о чем не говорят. Сегодня ты первый, завтра - третий. Главное, чтобы у команды была уверенность, правильная игра".

16 сентября в матче с финалистом Кубка Гагарина "Ак Барсом" "Торпедо" потерпело первое поражение в сезоне (3:4), выигрывая по ходу встречи 2:0, а 24 сентября в игре с минским "Динамо" (4:3), выигрывая 3:0, позволило сопернику сравнять счет.

"Скорее всего, тут дело в дисциплине: когда мы набираем хорошие обороты, то теряем ритм, получая удаления, в тех матчах два-три раза, и инициатива переходит к сопернику. В матче с "Витязем" (4:1) мы сказали, что нужно соблюдать дисциплину, чтобы не упустить нить игры. В Минске, когда мы девять раз удалялись, то практически весь период играли в меньшинстве. Это вещи, которые характерны для молодой команды, поскольку иногда она переходит грань, играет нетерпеливо. И в этом плане у нас есть небольшой резерв для концентрации на том, чтобы играть матч правильно, без каких-то лишних удалений", - подчеркнул Ларионов.

В следующем матче "Торпедо" 28 сентября примет "Ак Барс".