Палата по разрешению споров прекратила производство дела футболиста "Спартака" Игнатова

Агент Александр Маньяков требовал дисквалифицировать полузащитника, который расторг с ним контракт в 2021 году

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) прекратила производство дела по заявлению агента Александра Маньякова к полузащитнику московского "Спартака" Михаилу Игнатову. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

"Производство в палате по разрешению споров по заявлению Александра Маньякова в отношении Михаила Игнатова о применении санкций за несоблюдение досудебного порядка разрешения споров прекращено, - сказал Зеленов. - Причина - вступившее в силу и принятое по спору между теми же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям решение палаты, которым в удовлетворении требований Маньякова было отказано. "Спартак" участвовал в процессе как третье лицо, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора".

Маньяков был агентом Игнатова, но в 2021 году футболист расторг с ним контракт. 7 июня агент Антон Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что Маньяков требует дисквалифицировать Игнатова за то, что футболист обратился в Мытищинский городской суд Московской области, не направив ему претензии. 7 сентября в пресс-службе "Спартака" сообщили журналистам, что требование Маньякова дисквалифицировать Игнатова является необоснованным.

Игнатову 23 года, он выступает за основную команду "Спартака" с июля 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 11 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 3 результативные передачи. Вместе со "Спартаком" Игнатов стал обладателем Кубка России в 2022 году.