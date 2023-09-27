Организаторы международного турнира отказали киберспортсменам из России в выплате призовых

Спортсмены выиграли турнир и должны были получить 200 тыс.

ТАСС, 27 сентября. Киберспортсменам Даниилу Абдрахманову и Егору Люсико было отказано в выплате призовых в размере $200 тыс. из-за наличия у них российских паспортов. Об этом спортсмены рассказали порталу Sportskeeda.

Ранее Абдрахманов и Люсико выиграли турнир FNCS 2023 Major 3: Europe - Grand Finals по игре Fortnite. Спортсмены играли с территории Белоруссии, а их банковские счета зарегистрированы в Казахстане. Тем не менее компания Epic Games, которая является организатором турнира, отказалась выплачивать призовые, а также дисквалифицировала Абдрахманова с турнира FNCS в Копенгагене. Киберспортсмен назвал ответы службы поддержки компании неудовлетворительными, отметив, что детали произошедшего не расследуются.

"Поддержка отвечает раз в день и все время присылает одинаковые сообщения, - написал Абдрахманов на своей странице в социальной сети "X" (ранее Twitter). - Скоро мы получим визы, потратили много времени, денег на это, а в итоге нас просто обманули. Моему партнеру по команде 17 лет, он в принципе никак не может влиять на политические процессы и не должен быть наказан".