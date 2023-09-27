Матыцин: центры восстановительной медицины обеспечат устойчивое развитие спорта в РФ

В среду в Сочи началось строительство крупнейшего в стране реабилитационного центра для спортсменов

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Центры восстановительной медицины, создаваемые в России для спортсменов, обеспечат стабильную подготовку сборных команд, а также будут способствовать развитию в РФ как спорта высших достижений, так и массового. Об этом сообщил журналистам в ходе церемонии закладки первого камня в строительство федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации в Сочи министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Сегодняшнее событие (начало строительства крупнейшего в стране реабилитационного центра для спортсменов в Сочи - прим. ТАСС) является важным на пути построения очень стабильного процесса подготовки сборных команд, - сказал Матыцин. - Очень важно создание современных условий для проведения и реабилитации, и подготовки [спортсменов]. Эти центры, конечно, обеспечат устойчивое развитие национальной системы спорта в России, причем не только спорта высших достижений, но и, хочу подчеркнуть, всей пирамиды спорта, массового спорта".

По словам министра, без глубоких научных исследований, практического применения результатов научных исследований сложно сейчас рассчитывать на успех в большом спорте. Матыцин выразил уверенность, что благодаря партнерству со специалистами федерального медико-биологического агентства (ФБМА) "всем спортсменам, на каком бы этапе они не находились, - будь то подготовка соревнований, соревновательный этап, восстановление, всегда можно рассчитывать на современную помощь". Он поблагодарил коллектив агентства, подчеркнув, что оно помогает закладывать дальнейший успех спортсменов России.