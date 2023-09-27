Поздняков рассказал, что ни разу не фехтовал с Олимпиады в Пекине

Четырехкратный победитель Олимпиад завершил карьеру после Игр 2008 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион в фехтовании на саблях Станислав Поздняков после проигрыша на Олимпийских играх 2008 года в Пекине больше ни разу не фехтовал. Об этом Поздняков, который отмечает в среду свое 50-летие, рассказал в интервью ТАСС.

"Я совершенно точно это помню. Август 2008 года, Олимпийские игры, Пекин, - сказал Поздняков на вопрос корреспондента ТАСС, когда он фехтовал в последний раз. - Саблю в руки брал только для фотографии. Костюм спортивный надевал для фотосессии с дочерью".

"Психологически и физически я собирался тогда завершать карьеру после Игр. Мне тогда было 35 лет, я сам для себя все решил еще до Пекина. Возможно, та Олимпиада в том числе и поэтому для меня не сложилась. Ощущение определенного рубежа психологически тоже действовало", - отметил собеседник агентства.

"Скорее всего, подсознательно я не готов был уже конкурировать на самом высоком уровне с молодыми фехтовальщиками и понимал, что домашний чемпионат мира накануне Олимпиады в 2007 году выиграл в качестве бонуса от судьбы. Ну а закончилось - как закончилось", - заключил президент ОКР.

Поздняков завершил карьеру после Олимпийских игр в Пекине, где не сумел завоевать ни одной медали.