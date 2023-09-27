В федерации рассказали, как получить разряд по компьютерному спорту

Для этого необходимо занять определенное место на региональных турнирах, прописанное для каждой категории соревнований в Единой всероссийской спортивной классификации

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Любой желающий может получить разряд по компьютерному спорту, для этого необходимо занять в региональном турнире определенное место, прописанное для каждой категории соревнований в Единой всероссийской спортивной классификации. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

"Разряды по компьютерному спорту выдаются по результатам участия в официальных соревнованиях, - сказал Смит. - Критерии присвоения разрядов опубликованы на сайте Министерства спорта РФ в разделе "Виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне" и доступны для ознакомления всем желающим. Третий разряд можно получить, успешно выступая на официальных соревнованиях любого уровня, второй - начиная с чемпионата муниципального образования, первый - с соревнований на уровне субъекта РФ. Официальными являются соревнования, включенные в календарный план органов исполнительной власти, ответственных за развитие спорта в регионе (министерств спорта, департаментов спорта и так далее)".

"Для получения разряда спортсмену необходимо подать результаты своих выступлений на официальных соревнованиях, включая сетку, подтверждающую необходимое число побед, в аккредитованную региональную федерацию. Далее федерация подаст соответствующую заявку в орган местного самоуправления по спорту соответствующего уровня", - добавил Смит.

Разряд необходим для участников чемпионата России по компьютерному спорту.