Футболист "Реал Сосьедад" Захарян тренируется по индивидуальной программе

Полузащитник не попал в заявку на игру чемпионата Испании против "Валенсии"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян работает на тренировочной базе отдельно от команды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

27 сентября "Реал Сосьедад" на выезде сыграет с "Валенсией" в матче седьмого тура чемпионата Испании. Захарян не попал в заявку на игру.

"Команда находится в Валенсии, он работает на тренировочной базе. Он должен быть готов к субботе", - сообщили в пресс-службе.

В субботу "Реал Сосьедад" примет "Атлетик" в матче восьмого тура национального первенства.

25 сентября в испанском клубе сообщили ТАСС, что игрок заразился коронавирусом и находится в процессе восстановления от болезни. На следующий день Захарян провел первую тренировку с командой после заболевания.

Захаряну 20 лет, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа. Полузащитник провел в составе команды три матча в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями.