27 сентября, 11:53
Мировой футбол

Сборные Польши по футболу не будут играть с российскими юношескими командами

Ранее исполком УЕФА допустил до своих турниров сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет

ТАСС, 27 сентября. Сборные Польши не будут играть с российскими командами, если их допустят до международных соревнований. Об этом на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) заявил президент польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

"Меня удивило вчерашнее заявление исполкома УЕФА. Если сборные России будут допущены к участию в соревнованиях, наши сборные не будут с ними соревноваться. Это единственное правильное решение", - написал Кулеша.

Чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. Жеребьевка к квалификации турнира уже состоялась. Отборочный турнир пройдет осенью. Женский чемпионат Европы среди игроков не старше 17 лет пройдет с 5 по 18 мая в Швеции. Квалификация к турниру, жеребьевка которой уже состоялась, стартует в октябре. 

Теги:
Мировой футбол
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