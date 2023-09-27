Соловейчик: победители чемпионата России по дзюдо выступят на международных соревнованиях

Турнир проходит в Кемерове с 27 сентября по 1 октября

КЕМЕРОВО, 27 сентября. /ТАСС/. Победители чемпионата России по дзюдо, который проходит в Кемерове, получат возможность выступить на международных соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

"Чемпионат России - это один из стартов, где формируется сборная команда России. Победителям будет дана возможность выступить на международных соревнованиях", - сказал Соловейчик.

Он добавил, что состав команды на чемпионат Европы, который пройдет 3-5 ноября во французском Монпелье, а также на Олимпийские игры определится в зависимости от участия спортсменов на международных соревнованиях. "Мы вернулись из Баку, где проходил турнир "Большой шлем", планируем ехать во Францию на чемпионат Европы. В этом году у нас также будут турниры "Большого шлема" в Токио и Абу-Даби", - добавил Соловейчик.

Чемпионат России по дзюдо проходит в Кемерове с 27 сентября по 1 октября на базе "Кузбасс-арены". В соревнованиях принимают участие свыше 500 спортсменов из 59 регионов страны.

В сентябре 2022 года исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях. 29 апреля исполком IJF принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. На данный момент Международный олимпийский комитет не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.