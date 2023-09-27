Футболист "Сочи" Дркушич может вернуться к тренировкам с командой в конце недели

Словенец получил повреждение в матче 8-го тура с московским "Спартаком"

ТАСС, 27 сентября. Защитник футбольного клуба "Сочи" Ваня Дркушич, восстанавливающийся после травмы, может начать тренировки в общей группе в конце текущей недели. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил агент игрока Младен Ратковица.

Дркушич получил повреждение в матче 8-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком" (0:1).

"Он все еще не начал работать с командой. Я думаю, что в конце этой или начале следующей недели он присоединится к общей группе", - сказал Ратковица.

Дркушичу 23 года. В текущем чемпионате он провел 8 матчей и забил 1 мяч. Словенец выступает за "Сочи" с 2022 года. За национальную сборную он сыграл 2 матча.

"Сочи" после 9 туров набрал 6 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре сочинцы 1 октября на выезде сыграют с воронежским "Факелом".