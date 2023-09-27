Сборные Швеции по футболу не будут играть с российскими юношескими командами

Ранее исполком УЕФА допустил сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет, до своих турниров

СТОКГОЛЬМ, 27 сентября. /ТАСС/. Сборные Швеции не будут играть с российскими командами, если их допустят до международных соревнований. Об этом заявил председатель шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт.

"Мы не намерены выступать в каких-либо соревнованиях с российскими участниками. Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены выступать против российских команд. Это наше послание, похожее на датское и английское", - цитирует Райнфельдта газета Expressen.

Во вторник исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

Чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. Жеребьевка к квалификации турнира уже состоялась. Отборочный турнир пройдет осенью. Женский чемпионат Европы среди игроков не старше 17 лет пройдет с 5 по 18 мая в Швеции. Квалификация к турниру, жеребьевка которой уже состоялась, стартует в октябре.