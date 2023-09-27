27 сентября, 13:17
Киберспорт

В Федерации компьютерного спорта России сообщили, что выплаты разрядникам не предусмотрены

Разряд необходим для участников чемпионата России по компьютерному спорту

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Конкретные выплаты за наличие спортивных разрядов не предусмотрены Федерацией компьютерного спорта России, при этом спортсмены могут получать деньги в ряде вузов. Об этом ТАСС сообщил президент организации Дмитрий Смит.

"Привилегии, получаемые спортсменами с разрядами и званиями, аналогичны тем, что есть в любом другом виде спорта, - сказал Смит. - Конкретных выплат за наличие спортивных разрядов не предусмотрено. В ряде учебных заведений существуют преференции для спортсменов с действующими спортивными разрядами. Также есть ряд региональных кейсов, при которых спортсмены, включенные в состав региональных сборных (возможно только при наличии разряда - прим. ТАСС), могут быть поставлены на ставку. Обычно это происходит при достижении спортсменом сборной значимых результатов на межрегиональном и всероссийском уровне".

Разряд необходим для участников чемпионата России по компьютерному спорту. 

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Киберспорт
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