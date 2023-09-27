Футболист "Спартака" Бонгонда назвал Промеса лучшим другом в команде

Конголезец общался с Промесом и до подписания контракта со "Спартаком"

ТАСС, 27 сентября. Лучшим другом конголезского футболиста Тео Бонгонда в московском "Спартаке" является нидерландец Квинси Промес. Об этом Бонгонда рассказал "Спорт-Экспрессу".

Бонгонда перешел в "Спартак" 12 июля. Конголезец провел за столичную команду 12 матчей во всех турнирах и забил 5 мячей.

"У меня хорошие отношения со всеми в команде, я очень счастлив быть в "Спартаке". Промес - мой лучший друг. Мы говорим на одном языке, общались с ним и до подписания контракта со "Спартаком", и в первый день моего нахождения здесь. Он всегда говорит что-то приободряющее команде, он один из лидеров в "Спартаке", мы нуждаемся в нем", - сказал Бонгонда.

"Спартак" после 9 туров набрал 16 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов". Встреча состоится 1 октября.