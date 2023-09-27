Морозов заявил, что на данный момент у Минспорта нет никаких решений по "золотой сотне"

Ранее заместитель министра спорта России сообщил, что ведомство планирует ввести понятие "золотая сотня" среди ведущих атлетов страны

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ на данный момент не принимало окончательных решений по созданию "золотой сотни" спортсменов. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

Ранее Морозов сообщил телеканалу "Матч ТВ", что министерство спорта планирует ввести понятие "золотая сотня", чтобы защитить спортсменов от перехода в команды других стран.

"Происходит рабочее обсуждение различных подходов по стимулированию спортсменов и тренеров в текущей ситуации. Никаких решений по "золотой сотне", никаких финальных формулировок, определений сейчас нет, - сказал Морозов. - Мы обсуждаем с экспертным сообществом, что можно было бы предпринять. У нас есть намерения повысить заработную плату спортсменам и тренерам, может быть, поддержать спортсменов, достигших выдающихся результатов, но это обсуждение имеет только рабочий и дискуссионный характер, поскольку в это должны быть вовлечены многие структуры".

"Для нас потеря, когда спортсмен переходит в состав сборной команды другого государства, так как в спортсмена вкладываются определенные силы и ресурсы. Мы хотим, чтобы спортсмены выступали за российскую сборную и оставались у нас и делаем для этого все возможное. Но пока это только рабочее обсуждение различных вариантов", - добавил он.

6 сентября Морозов сообщил, что более 100 российских спортсменов приняли решение перейти в другие сборные. Из них 55 атлетов выступают в олимпийских видах спорта.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.