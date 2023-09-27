В ТАСС представили книгу "Люди и легенды" в честь 100-летия баскетбольного клуба ЦСКА

Ее авторами стали Владимир Титоренко и Николай Цынкевич

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Презентация книги "Люди и легенды", посвященной 100-летию баскетбольного клуба ЦСКА, прошла в ТАСС. В мероприятии приняли участие президент армейского клуба Андрей Ватутин, бывший игрок ЦСКА Сергей Тараканов, авторы книги Владимир Титоренко и Николай Цынкевич.

"Мы впервые презентуем книгу про ЦСКА. Я хотел бы обратить внимание на то, как хотели ее назвать. Меня часто спрашивают, что такое ЦСКА, и мой ответ: "Это в первую очередь люди, которые играли, работали, болели за ЦСКА", - сказал Ватутин журналистам. - Мы с авторами постарались выбрать самых значимых персонажей в истории клуба и немножко о них рассказать. Книга - это один из этапов празднования 100-летия клуба. В середине октября мы планируем сделать премьеру документального фильма про наш клуб. Спасибо ТАСС, что дали возможность в современных и комфортных условиях сделать презентацию книги".

Тараканов отметил, что в книге должно быть представлено больше легенд клуба: "Книга - это большой труд, - сказал он. - Выискивать информацию во всех источниках - это неимоверно сложно. Я отмечу, что список людей, про которых написана книга, должен быть больше - достойных людей очень много".

Цынкевич заявил, что у книги может быть переиздание с дополнениями. "Мы будем продолжать эту работу. Если можно будет сделать расширенное переиздание, у нас будут материалы", - отметил Цынкевич.

Работа над книгой

Титоренко рассказал про главную сложность при создании книги. "Все, что раньше писалось про наш баскетбол, делалось через призму сборной. Не было ни одного нормального исследования, что игроки сделали для ЦСКА. Это была главная наша сложность - найти статистику по ЦСКА", - добавил Титоренко.

Цынкевич рассказал, сколько длилась работа над книгой. "По опыту такие книги пишутся несколько лет, - сказал Цынкевич. - Мы же начали в сентябре 2022 года, когда Владимир подписал контракт. И к марту 2023 года работа с текстом была уже закончена".

Титоренко отметил, что мучился от того, что не успевает написать про всех. "Это моя первая книга, хотя до этого я написал тысячи материалов в газете, - сказал он. - И так как тут были личности, мне хотелось как можно больше понять и почувствовать героев. Иногда я ездил к ним, иногда общался по телефону. Конечно, я мучился от того, что мы не успеваем написать про всех, про кого бы хотели".

29 апреля 2023 года баскетбольному клубу ЦСКА исполнилось 100 лет.