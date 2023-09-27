В Швеции не допустят россиянок на чемпионат Европы среди футболисток до 17 лет

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет

ТАСС, 27 сентября. Организаторы чемпионата Европы 2024 года по футболу в Швеции среди девушек до 17 лет не допустят российскую команду до участия в турнире. Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.

"По мнению правления федерации, сборная Швеции (взрослая и молодежная) по-прежнему не должна проводить матчи против России ни в Швеции, ни за рубежом. Полностью поддерживаем позицию, которую согласовала Шведская спортивная конфедерация совместно со Шведским олимпийским комитетом, паралимпийским комитетом и специализированными спортивными федерациями - российских и белорусских спортсменов нельзя допускать к участию в международных соревнованиях, пока продолжается конфликт на Украине. В мае 2024 года финальная часть чемпионата Европы пройдет в Швеции. В соответствии с вышеизложенным, мы не допустим к участию в этом турнире сборную России, которая может пройти квалификацию", - говорится в заявлении.

Во вторник исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. Чемпионат Европы среди девушек не старше 17 лет пройдет с 5 по 18 мая в Швеции.

Квалификация, жеребьевка которой уже состоялась, стартует в октябре. Исполком УЕФА обратился к администрации организации с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России среди игроков до 17 лет в течение нынешнего сезона, даже если жеребьевка уже проведена.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.