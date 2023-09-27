Колосков считает, что чемпионат Европы не перенесут из Швеции после заявления о россиянках

Организаторы чемпионата Европы 2024 года среди девушек до 17 лет заявили, что не допустят российскую команду до участия в турнире

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бойкот ряда европейских стран после допуска команд России среди игроков до 17 лет к участию в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был очевиден, но после заявления шведов из этой страны не перенесут чемпионат Европы среди девушек. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

В среду пресс-служба Шведского футбольного союза сообщила, что организаторы чемпионата Европы 2024 года среди девушек до 17 лет не допустят российскую команду до участия в турнире. Ранее футбольные власти Англии, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Дании сообщили, что не разрешат командам соревноваться со сборными России.

"Дело в том, что пока о чемпионате Европы речи не идет, а только о возможных отборочных турнирах, поэтому так далеко заглядывать не надо, - сказал Колосков. - Это вопрос такой дискуссионный, никто еще не знает, сколько стран откажутся завтра, послезавтра, это только начало, сейчас пойдет такая цепочка, кто-то не отреагирует. Решение о допуске было принято очень правильно с нашей точки зрения, футбола и здравых людей, но его ущербность в том, что оно не было подкреплено практическими шагами для реализации. Было совершенно очевидно, что ряд европейских стран, а, может быть, большинство будет против того, чтобы сборная России приезжала к ним домой, в их страну".

"Ведь у нас сейчас закрыто воздушное пространство в Европу, а многие страны запрещают допуск россиян. В этих условиях УЕФА должен был бы продумать второй шаг - как развивать на практике решение, этого сделано не было, поэтому сейчас начнется стихийная анархия по бойкотам и отказам, то есть будет как снежный ком. Для начала нам нужно отобраться на турнир в Швецию, что тоже проблематично, сейчас этот разговор ни о чем. Никто ничего переносить не будет, а вот что будет делать УЕФА - для меня большой вопрос. Но я думаю, что из Швеции не будут сейчас переносить турнир", - добавил Колосков.

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. Чемпионат Европы среди девушек не старше 17 лет пройдет с 5 по 18 мая 2024 года в Швеции. Квалификация, жеребьевка которой уже состоялась, стартует в октябре.