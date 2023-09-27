В РУСАДА считают, что предупреждение стало бы разумным наказанием для фигуристки Валиевой

Слушания в Спортивном арбитражном суде начались 26 сентября

ТАСС, 27 сентября. Вынесение предупреждения российской фигуристке Камиле Валиевой было бы разумной санкцией для спортсменки со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказала генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

"Как мы говорили ранее, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие ее вины, - сказала Логинова. - Как и на стадии представления дела в дисциплинарном комитете, РУСАДА считает, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения".

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат ее проверки был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.

Слушания в Спортивном арбитражном суде начались 26 сентября.