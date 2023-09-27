Клуб НБА "Портленд" обменял олимпийского чемпиона Лилларда в "Милуоки"

"Портленд" в качестве компенсации получит другого олимпийского чемпиона Токио и победителя НБА 2021 года Джру Холидея

ТАСС, 27 сентября. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Портленд" обменял олимпийского чемпиона Токио Дамиана Лилларда в "Милуоки". Об этом сообщает журналист портала The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, "Портленд" в качестве компенсации получит другого олимпийского чемпиона Токио и победителя НБА 2021 года Джру Холидея. Третьим участником обмена стал "Финикс", который получит права на Юсуфа Нуркича.

Лилларду 33 года, он был выбран "Портлендом" на драфте НБА 2012 года под общим 6-м номером. В прошлом сезоне разыгрывающий защитник провел 58 матчей, в которых в среднем набирал по 32,2 очка за игру. За карьеру в НБА Лиллард сыграл 769 матчей, набирая в среднем по 25,2 очка за встречу.

В 2013 году Лиллард был признан лучшим новичком НБА. Баскетболист 7 раз принимал участие в Матче звезд, в 2018 году он вошел в символическую пятерку по итогам сезона. В 2021 году НБА включила Лилларда в число 75 величайших игроков в истории.