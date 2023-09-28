Футболисты "Манчестер Сити" не смогли выйти в четвертый раунд Кубка английской лиги

"Горожане" не сумели победить впервые с Суперкубка Англии против "Арсенала", который прошел 6 августа

ТАСС, 28 сентября. Футбольный клуб "Манчестер Сити" со счетом 0:1 проиграл "Ньюкаслу" в матче третьего раунда Кубка английской лиги. Встреча прошла на стадионе "Сент-Джеймс парк" в Ньюкасл-апон-Тайне.

Гол на 53-й минуте забил шведский нападающий Александер Исак. В следующем круге "Ньюкасл" встретится с "Манчестер Юнайтед". "Манчестер Сити" и "Ньюкасл" провели первые матчи в нынешнем розыгрыше турнира.

"Манчестер Сити" не смог выиграть впервые с Суперкубка Англии против "Арсенала", который прошел 6 августа (1:1 - основное время, 1:4 по пенальти). После этого команда одержала восемь побед подряд, включая игру за Суперкубок УЕФА с испанской "Севильей" (1:1, 5:4 по пенальти). За этот период "Манчестер Сити" выиграл у "Ньюкасла" в матче чемпионата Англии (1:0).

"Манчестер Сити" является восьмикратным победителем Кубка английской лиги, он уступает по этому показателю только "Ливерпулю" (9). Начиная с сезона-2017/18 клуб неизменно выигрывал турнир на протяжении четырех лет. В сезоне-2021/22 команда проиграла в четвертом раунде "Вест Хэму" (0:0, 3:5), в сезоне-2022/23 в четвертьфинале оказалась слабее "Саутгемптона" (0:2).

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" выиграл три из четырех турниров, в которых принимал участие. Подопечные испанца Хосепа Гвардиолы стали победителями Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Англии.

"Ньюкасл" дважды выходил в финал Кубка английской лиги. В сезоне-1975/76 команда проиграла "Манчестер Сити" (1:2). Также "Ньюкасл" добрался до решающей встречи турнира в прошлом сезоне, где не смог справиться с "Манчестер Юнайтед" (0:2).