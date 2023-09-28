В Федерации дзюдо России отметили готовность спортсменов к международным турнирам

Спортивный директор организации Кирилл Денисов назвал шикарной форму российских дзюдоистов

КЕМЕРОВО, 28 сентября. /ТАСС/. Высокий результат российских дзюдоистов на международных соревнованиях связан с тем, что спортсмены были готовы выступать на турнирах в любой момент. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов во время чемпионата страны в Кемерове.

"У Федерации дзюдо России была установка, что в любой момент могла быть дана команда действовать, поэтому ребята были готовы, - сказал Денисов. - И на последних пяти турнирах ребята показывают шикарную форму. Мы надеемся, что спортсмены на пике подойдут либо к Олимпийским играм, либо к Играм дружбы, которые пройдут в сентябре 2024 года".

В сентябре 2022 года исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях. 29 апреля исполком IJF принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. 24 сентября завершился этап Большого шлема в Баку, где российские спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и две бронзовые награды.

Чемпионат России по дзюдо проходит в Кемерове с 27 сентября по 1 октября на базе "Кузбасс-Арены". В соревнованиях принимают участие свыше 500 спортсменов из 59 регионов страны.