28 сентября, 04:47
Летние олимпийские виды спорта

Волейболиста Ивлиева дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил

Отстранение завершится 19 апреля 2025 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский волейболист Максим Ивлиев признал вину в нарушении антидопинговых правил и был дисквалифицирован на два года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола.

Дисквалификация Ивлиева отсчитывается с 20 апреля 2023 года и продлится до 19 апреля 2025 года. В пробе спортсмена, взятой во внесоревновательный период 20 ноября 2013 года, было обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон.

Ивлиеву 28 лет, в предыдущем сезоне он выступал за кемеровский "Кузбасс". Ранее он был игроком клубов "Тюмень", "Университет" из Барнаула. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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