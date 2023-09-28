Волейболиста Ивлиева дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил

Отстранение завершится 19 апреля 2025 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский волейболист Максим Ивлиев признал вину в нарушении антидопинговых правил и был дисквалифицирован на два года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола.

Дисквалификация Ивлиева отсчитывается с 20 апреля 2023 года и продлится до 19 апреля 2025 года. В пробе спортсмена, взятой во внесоревновательный период 20 ноября 2013 года, было обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон.

Ивлиеву 28 лет, в предыдущем сезоне он выступал за кемеровский "Кузбасс". Ранее он был игроком клубов "Тюмень", "Университет" из Барнаула.