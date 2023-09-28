Тренер юношеской сборной России прокомментировал решение УЕФА о допуске команд к турнирам

Андрей Аксенов отметил, что в команде с оптимизмом смотрят на принятое решение

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Юношеская сборная России по футболу будет рада присоединиться к отборочному турниру чемпионата Европы, решение о допуске юниорских команд напрашивалось. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России до 16 лет (игроки 2007 года рождения) Андрей Аксенов, команда которого попадает под возраст участия ближайшего чемпионата Европы.

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

"Безусловно, мы с оптимизмом смотрим на принятое решение, - сказал Аксенов. - Оно давно напрашивалось, рано или поздно это должно было случиться. Соревнования - это то, ради чего дети приходят в футбол, то, что их мотивирует и позволяет развиваться. Понятно, что есть ряд ограничений и сложностей, с которыми предстоит столкнуться, но сейчас это все же не самое важное".

"На данный момент ждем разъяснений и деталей, не до конца понятно, как именно это произойдет. Но, конечно, мы будем рады, если сможем присоединиться к стартующему розыгрышу чемпионата Европы. Сейчас у нас запланирован сбор в Белоруссии в октябре. Окончательно планы определятся после того, как нас проинформируют о дальнейших шагах", - добавил Аксенов.

Чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. Отборочный турнир делится на два этапа. Жеребьевка первого раунда уже состоялась, согласно регламенту команды разделены на 13 групп, в каждой из них пройдут матчи по системе "каждый с каждым" в один круг, предусмотрены игры в одной стране-хозяйке.

О группах

В первую группу первого отборочного турнира на чемпионат Европы до 17 лет 2024 года попали команды Дании, Австрии, Грузии (хозяин), Литвы, во вторую - Швеции, Польши, Латвии, Молдавии (хозяин), в третью - Германии, Украины, Финляндии, Лихтенштейна (хозяин), в четвертую - Сербии (хозяин), Словении, Люксембурга, Азербайджана, в пятую - Португалии (хозяин), Чехии, Черногории, Албании, в шестую - Франции, Норвегии, Румынии (хозяин), Эстонии, в седьмую - Турции (хозяин), Шотландии, Белоруссии, Казахстана, в восьмую - Испании, Словакии, Северной Македонии, Мальты (хозяин), в девятую - Англии, Хорватии (хозяин), Косова, Фарерских островов, в десятую - Ирландии (хозяин), Швейцарии, Исландии, Армении, в 11-ю - Италии (хозяин), Греции, Северной Ирландии, Сан-Марино, в 12-ю - Бельгии, Израиля (хозяин), Уэльса, Гибралтара, в 13-ю - Венгрии (хозяин), Боснии и Герцеговины, Болгарии и Андорры.

Победители групп и занявшие вторые места команды отправятся в элитный раунд отборочного турнира. Также к ним присоединятся пять лучших команд, которые расположились на третьих позициях.