28 сентября, 06:02

Лавров сообщил, что в Играх БРИКС смогут участвовать спортсмены из недружественных стран

Глава МИД РФ подчеркнул, что эти игры будут открыты для всех спортсменов "в полном соответствии с принципами Олимпийской хартии"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Игры БРИКС в России будут открыты для всех спортсменов, в том числе из недружественных стран. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Возвращаясь к играм БРИКС - эти соревнования открыты для спортсменов из любой страны, даже из так называемых недружественных стран. У нас нет недружественных спортсменов, недружественных граждан, даже недружественных стран у нас особо нет - есть правительства недружественные, которые на какое-то время пришли к власти в странах, чьи народы, чьи граждане всегда имели очень хорошие, добрые связи с нами", - отметил министр.

Он подчеркнул, что эти игры будут открыты для всех спортсменов "в полном соответствии с принципами Олимпийской хартии". "Пусть Международный олимпийский комитет мотает на ус и делает выводы", - заключил глава российской дипломатии.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в соревновательную программу войдут 25 видов спорта. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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