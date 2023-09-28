Ларионов объяснил подарок болельщиков в виде ананаса лучшему бомбардиру "Торпедо"

Главный тренер хоккейной команды отметил, что игроки коллектива очень популярны в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты "Торпедо" чрезвычайно популярны в Нижнем Новгороде, с этим связан подарок одному из лучших бомбардиров команды Василию Атанасову в виде ананаса. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Игорь Ларионов.

20 сентября после домашней победы над "Витязем" (4:1) Ларионов пришел на послематчевую пресс-конференцию с ананасом, рассказав, что это подарок болельщиков Атанасову.

"Это все спонтанно. В Нижнем Новгороде к нам огромный интерес, команда молодая, - сказал Ларионов. - Людям интересна не только хоккейная, но и человеческая сторона. И таким образом мы показываем другую сторону игры в хоккей".

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли возглавил нижегородский клуб год назад. В прошлом сезоне он приходил на пресс-конференции с контейнером овощей и малины, рассказав, чем питаются хоккеисты, и объяснив, что малина снимает стресс после игр.

На счету Атанасова в текущем сезоне 11 очков (6 шайб + 5 передач) в 10 играх.