Красножан: никто из российских футболисток не отказывался от сборной после отстранения

Главный тренер женской команды отметил, что желающих сменить спортивное гражданство в коллективе тоже нет

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ни одна футболистка не отказалась играть за сборную России с начала отстранения. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской сборной России Юрий Красножан.

"Никто из футболисток не отказывался от вызова в сборную России с момента отстранения, - сказал Красножан. - Не могли приехать, например, по состоянию здоровья, а что бы кто-то сказал не вызывать или что не приедет, такого не было. Таких, которые могли бы поменять гражданство, тоже не было. Эта тема вообще не находится в национальной команде".

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований. На сентябрьский сбор мужской сборной России был вызван Эдгар Севикян, но он отказался приезжать. Футболист выбрал выступление за сборную Армении.

23 августа пресс-служба лондонского "Челси" объявила о переходе российского защитника Алсу Абдуллиной в "Париж" на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон. "Последний раз общались с Алсу в Казани в июле на матче сборной - до ее переезда во Францию, - отметил Красножан. - Информацию по Алсу получаю от тренерского штаба. Мы следим за ее игрой и результатами. Даже не сомневаюсь, что этот переход пойдет ей в плюс, при условии, что будет достаточно игровой практики".

Абдуллиной 22 года, она выступала за "Челси" с декабря 2021 года. В составе клуба футболистка стала двукратной чемпионкой Англии, обладательницей кубка страны. Она провела за команду 20 матчей и отметилась 3 результативными передачами. Ранее Абдуллина выступала за "Чертаново" и "Локомотив", с которым стала чемпионкой России 2021 года. В составе сборной России Абдуллина провела 43 матча, в которых забила 5 мячей.