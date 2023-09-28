World Aquatics пригрозила российским пловцам дисквалификацией за общение со СМИ

Российским пловцам, прыгунам в воду и синхронистам будет запрещено общаться с прессой на международных соревнованиях

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские и белорусские спортсмены могут быть оштрафованы или дисквалифицированы за общение со средствами массовой информации во время соревнований Международной федерации плавания (World Aquatics). Об этом ТАСС сообщили в организации.

В сентябре World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе и запрет на любое общение со СМИ.

"Если спортсмен нарушит правила, оценку нарушению должно будет дать независимое подразделение по соблюдению этики в водных видах спорта, и санкции могут выходить за рамки штрафа и включать дисквалификацию, если того требуют обстоятельства", - ответили в World Aquatics на вопрос о последствиях общения спортсменов с журналистами.

Первым после отстранения международным стартом для российских и белорусских пловцов, прыгунов в воду и синхронистов должен стать февральский чемпионат мира по водным видам спорта в Катаре.

Российские и белорусские спортсмены с марта прошлого года были отстранены от соревнований под эгидой World Aquatics в связи с событиями на Украине.