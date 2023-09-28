28 сентября, 07:10
Летние паралимпийские виды спорта

Рожков пригласил спортсменов из Бахрейна на соревнования в России

Софья Сандурская/ ТАСС
Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков
© Софья Сандурская/ ТАСС

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества организаций по развитию паралимпийского движения

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков провел встречу с главой Паралимпийского комитета Бахрейна шейхом Мохамедом бен Дуайдж Аль Халифой и пригласил спортсменов страны на соревнования в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПКР.

"В Бахрейне состоялась встреча президента ПКР Павла Рожкова с президентом Паралимпийского комитета Бахрейна шейхом Мохамедом бен Дуайдж Аль Халифой, - сообщили в пресс-службе ПКР. - Стороны обсудили вопросы сотрудничества организаций по развитию паралимпийского движения, организации участия спортсменов в соревнованиях на территориях обоих государств и проведения совместных тренировочных сборов. Глава ПКР в ходе встречи пригласил паралимпийцев из Бахрейна на соревнования и предоставил план-график спортивных мероприятий, запланированных к проведению в ближайшее время".

С 28 по 29 сентября в Бахрейне проходит генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета. 29 сентября будет рассматриваться вопрос членства российской организации в МПК. 

Теги:
Летние паралимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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