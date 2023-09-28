На Игры стран БРИКС в Казань планируют пригласить более 70 стран

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что кроме стран БРИКС будут приглашены еще 60 делегаций

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Организаторы Игр стран БРИКС планируют пригласить на соревнования более 70 стран. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Программу соревнований предварительно сформировали, будет порядка 25-26 видов спорта. Запустили все документы по созданию оргкомитета, определились приблизительно по количеству стран, которые нам уже можно начинать приглашать", - сказал Леонов.

"Понятно, что это страны БРИКС плюс те, кто вступает [в объединение] с 1 января, и хотим порядка 60 стран еще пригласить. То есть 70-72 страны точно будем приглашать, дальше будем отрабатывать по поводу того, кто к нам приедет, точечно", - добавил он.

В середине мая президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр БРИКС на территории страны. Соревнования должны пройти в Казани с 12 по 23 июня. Министр спорта РФ Олег Матыцин подчеркивал, что Игры БРИКС не будут альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь.

В этом году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, которые присоединятся к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР.