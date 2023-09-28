Леонов надеется, что Игры стран БРИКС станут хорошим предолимпийским сбором

Соревнования планируют провести за месяц до Олимпийских игр в Париже

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Игры стран БРИКС в Казани, которые планируется провести в июне 2024 года, могут стать хорошим предолимпийским сбором для спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"По регламенту, наверное, очень будет похоже на то, что мы делали с Играми стран СНГ, - сказал Леонов. - Повторю, что проект новый, хотим сделать его на высоком и достойном уровне, чтобы этот проект жил и дальше, как нам удалось это сделать с Играми стран СНГ. Тем более здесь повестка более расширенная, то есть больше стран изначально, многие уже заинтересованы приехать в Казань".

"Это будет где-то за месяц до Олимпийских игр, мы понимаем, что месяц - такой короткий срок, но все же это можно рассматривать как последний старт для ряда видов спорта перед Парижем. Может, для ряда стран это будет как предолимпийский сбор, хороший тест. Думаю, что в ближайшие месяц-два, мы более детально расскажем и о видах спорта, объектах и регламенте, мы хотим сделать очень достойное крупное международное мероприятие", - добавил он.

Ранее Леонов сообщил ТАСС, что организаторы Игр стран БРИКС планируют пригласить на соревнования до 72 стран.

В середине мая президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр БРИКС на территории страны, соревнования должны пройти в Казани с 12 по 23 июня. Министр спорта РФ Олег Матыцин подчеркивал, что Игры БРИКС не будут альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.