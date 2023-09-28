Министр спорта Татарстана рассказал о ситуации с открытием школы Загитовой

По словам Владимира Леонова, школа начнет функционировать с начала следующего года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Школу фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Татарстане планируют открыть к началу 2024 года, в настоящий момент проводятся проектные работы. Об этом ТАСС рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Еще пока ничего не работает, мы только в начале пути, - сказал Леонов. - Сейчас формируем школу, с начала года она будет функционировать. Планируем, что откроем ее на базе дворца спорта, который у нас сейчас существует. По самому центру сейчас сформировано техническое задание, полностью укомплектовано".

"Сегодня мы находимся в стадии начала проектных работ, поиска земельного участка под данный объект, - отметил Леонов. - У нас задача за следующий год этот проект реализовать. Чтобы через год школа уже переехала на новый объект".

На Петербургском международном экономическом форуме в июне проект открытия школы обсудили глава Татарстана Рустам Минниханов и олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова. Глава региона отметил важность использования спортивных навыков фигуристки для популяризации спорта среди молодежи.