В подготовительных турнирах к "Играм будущего" приняли участие более 40 стран

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, соглашение о намерении сотрудничества подписано с 19 международными партнерами

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Представители более 40 стран мира приняли участие в тестовых турнирах перед "Играми будущего". Об этом на презентации программы "Игр будущего" рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"За последний год нашей подготовки в турнирах по инновационным дисциплинам уже приняли участие более 40 стран. Это страны из БРИКС, ШОС , ЕАЭС, ОДКБ, наши добрые соседи, друзья. Нет барьеров, чтобы здесь участвовали клубные команды, мы рады пригласить весь мир. Соглашение о намерении сотрудничества уже подписано с 19 международными партнерами", - сказал Чернышенко.

"Мы организуем эти первые в истории человечества "Игры будущего", заявляем всему миру, что Россия создает новый формат, открытый спортивный диалог со всеми странами. Перед нами стоит стратегическая задача не просто провести турнир на самом высоком уровне, но и создать в перспективе международное спортивное движение", - добавил вице-премьер.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.