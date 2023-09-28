Матыцин: в 64 регионах РФ появились региональные отделения федерации фиджитал-спорта

Министр спорта РФ отметил, что фиджитал-движение поможет найти гармонию в выборе молодежи

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Отделения Всероссийской федерации фиджитал-спорта открыты в 64 регионах РФ, фиджитал-движение даст дополнительный импульс развития спорта в стране. Об этом на презентации программы "Игр будущего" рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Спорт, несмотря на санкции, помогает преодолевать сложности и показывает другим пример, как надо создавать новые форматы взаимодействия с молодежью, это яркий ответ на вызовы сегодняшнего времени, - сказал Матыцин. - Вызовы заключаются в том, что существует некий конфликт интересов между той частью молодежи, которая занимается только классическим спортом, и той, что погружена в кибердисциплины. Фиджитал-движение поможет найти гармонию в этом вопросе".

"Создана Всероссийская федерация фиджитал-спорта, уже в 64 регионах есть ее отделения, мы видим, что это очень успешное движение. Уже завершилась часть соревнований "Путь чемпиона", 22 октября в Казани состоится финал этих соревнований. Уверен, что фиджитал-движение даст дополнительный импульс спорту в РФ, большой интерес отмечается со стороны наших международных партнеров. Это движение, у которого абсолютно точно есть будущее", - добавил министр.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.