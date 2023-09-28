Чернышенко рассказал, где пройдет церемония открытия "Игр будущего"

Церемония пройдет в "Казань экспо"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия "Игр будущего" пройдет 23 февраля в международном выставочном центре "Казань экспо". Об этом на презентации программы соревнований рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"23 февраля 2024 года состоится церемония открытия "Игр будущего". Мы серьезно к ней готовимся, она пройдет в "Казань экспо", - сказал Чернышенко.

"Мы готовим целый проект - "Город будущего", это отдельный павильон. Он заточен для того, чтобы каждый зритель мог почувствовать, что такое "Игры будущего", что такое будущее. Планируем украсить город инновационно - будут различные объекты, артпространства, перформансы. Мы сегодня открыты для многих хабов во всем мире. Добраться до Казани можно напрямую, не только через Москву", - добавил вице-премьер.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.