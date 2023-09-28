Стало известно расписание соревнований "Игр будущего"

Соревновательная программа стартует 21 февраля и завершится 3 марта

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Соревновательная программа "Игр будущего" стартует 21 февраля, 3 марта состоятся финалы по четырем дисциплинам. Программа "Игр будущего" была представлена в Москве в четверг.

Церемония открытия "Игр будущего" пройдет 23 февраля. 24 февраля состоятся финалы по фиджитал-единоборствам и Warface. 26 февраля состоится финал по Dota 2, 27 февраля - по фиджитал-хоккею и битве роботов, 28 февраля - в Counter Strike, 29 февраля - по фиджитал-баскетболу, спортивному программированию и прохождению игр на скорость. 1 марта участники выявят победителя в игре "Мир танков", 2 марта - в MLBB. 3 марта состоятся финалы по фиджитал-футболу, фиджитал-гонкам, фиджитал-скейтбордингу и Standoff 2.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.