Иностранные фиджитал-спортсмены поделились эмоциями от выступления на турнире в Казани

Бразилец Ренато и серб Марко Вучич назвали честью быть частью фиджитал-движения

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бразильский футболист Ренато считает честью участие в фиджитал-турнире в Казани. Об этом он рассказал по видеосвязи на презентации программы "Игр будущего".

Турнир проходил с 16 по 19 мая.

"Турнир в Казани был замечательным, я и моя команда рады быть частью фиджитал-движения, - сказал Ренато. - Мы все играли в классический футбол, когда услышали о таких соревнованиях, сразу же ухватились за возможность участия в таком турнире, так как это гораздо интереснее, чем просто киберспорт, ведь вам приходится соревноваться с разными командами, с разыми умениями, скучно не бывает. Это возможность по-новому посмотреть на спорт, уверен, что многие, так же, как и я, хотят приехать на кульминационное событие в феврале".

Своими впечатлениями поделился и серб Марко Вучич. "Для нас была большая честь участвовать в турнире по фиджитал-футболу в мае. Нам удалось добраться до финала, где мы проиграли довольно сильной команде, тем не менее для нас будет огромной радостью выступить в финале в феврале. Мы рады быть частью фиджитал-экосистемы. Нам было очень приятно находиться всем вместе на этом турнире, это инновационный проект, мы рады быть в нем с самого начала", - отметил спортсмен.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.