Матч сборных России и Камеруна по футболу пройдет на "ВТБ-Арене"

Встреча состоится 12 октября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Товарищеский матч между сборными России и Камеруна по футболу пройдет на "ВТБ-Арене" в Москве. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Матч сборных России и Камеруна точно пройдет на "ВТБ-Арене", - сказал Митрофанов.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что игра между сборными России и Камеруна состоится 12 октября.

С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды России. В ее состав вошли 49 игроков, она была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла вничью со сборной Катара (1:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. До сентябрьского сбора российская национальная команда провела пять товарищеских матчей - против сборных Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Сборная России во второй раз сыграет на своем поле после отстранения от международных турниров. Первую игру российские футболисты провели 26 марта на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге с командой Ирака.