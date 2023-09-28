В РФС положительно оценили решение исполкома УЕФА по допуску юношеских команд

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов отметил, что это свидетельствует об изменении позиции руководства УЕФА

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал положительным решением исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске российских сборных в возрасте до 17 лет на турниры организации.

"Важно, что исполком такое решение принял. Была непростая работа, сам факт принятия такого решения нужно оценивать позитивно, - сказал Митрофанов журналистам. - Большое достижение, свидетельствует о неком изменении позиции руководства УЕФА. Понятно, что предстоит еще большая работа".

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.