Футболиста "Локомотива" Дзюбу оштрафовали на 10 тыс. рублей по итогам матча с "Зенитом"

Нападающего наказали за выход за пределы технической зоны

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрел выход из технической зоны нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы в матче с петербургским "Зенитом" и назначил футболисту штраф в размере 10 тыс. рублей. Об этом журналистам заявил председатель комитета Артур Григорьянц.

"За выход за пределы технической зоны с выходом на поле со стороны Дзюбы и старшего тренера "Локомотива" Олега Левина назначить штраф: Дзюбе и Левину - по 10 тыс. рублей, футбольному клубу "Локомотив" - 50 тыс. рублей за массовый выход", - сказал Григорьянц.

24 сентября "Локомотив" на выезде победил "Зенит" со счетом 2:1 в рамках девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Дзюба вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.

По итогам девяти туров "Локомотив" располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 15 очками, "Зенит" - третий с 17 очками. В следующем туре "Локомотив" 30 сентября примет "Пари Нижний Новгород", "Зенит" в этот же день на выезде сыграет с "Оренбургом".