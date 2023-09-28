Чесноков считает, что российским теннисистам досталась тяжелая сетка на турнире в Пекине

В первом круге Даниил Медведев сыграет против американца Томми Пола, Андрей Рублев встретится с британцем Кэмероном Норри, а Карен Хачанов - с итальянцем Лоренцо Музетти

МОСКВА, 28 сентября. Российским спортсменам достались тяжелые соперники в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В первом круге Даниил Медведев сыграет против американца Томми Пола, Андрей Рублев встретится с британцем Кэмероном Норри, а Карен Хачанов - с итальянцем Лоренцо Музетти.

"Очень сильный состав на турнире, это просто фантастика, - сказал Чесноков. - Всем нашим игрокам достались очень тяжелые соперники. Медведев давно не играл, поэтому сыграть сразу же с Томми Полом будет непросто. Тяжело будет Рублеву, потому что он недавно играл в Канаде, и оттуда он прилетел в Китай, столько перелетов и смен часовых поясов перенести нелегко".

"Что касается Хачанова, то ему достался настоящий итальянец, человек настроения. Иной раз Музетти играет просто гениально, но бывает, что делает просто какие-то нелепые ошибки. Нашим ребятам придется потрудиться, но наверное, у каждого будет чуть больше шансов на победу, процентов 60", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Китае проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 500. Призовой фонд соревнований составляет $3,63 млн. В 2019 году турнир выиграл австриец Доминик Тим, с тех пор он не проводился из-за коронавируса. Среди россиян соревнования выигрывал Марат Сафин (2004).