Судебное заседание по иску Шветского к Зеппельту назначено на 17 ноября

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Судебное заседание по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации врача сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филиппа Шветского к немецкому журналисту Хайо Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD состоится 17 ноября. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

28 сентября в Никулинском районном суде Москвы прошли предварительные слушания по иску, зарегистрированному 26 июля. Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

"Сегодня состоялось предварительное слушание по делу о защите чести и достоинства, были исправлены замечания суда на предыдущем заседании, - сказал Шветский ТАСС. - Были уточнены исковые требования к Зеппельту, были представлены документы, которые требуются по российскому законодательству об извещении ответчика. Это письмо, e-mail, мессенджер, привязанный к телефону. Было сказано о наличии обеспечения доказательств, которые будут представлены на основных слушаниях 17 ноября".

Шветский 26 июля сообщил ТАСС, что подал иск к Зеппельту и ARD, чтобы побороться с "навязанным ими мнением" о том, что он является виновником попадания запрещенного вещества в организм Валиевой. С 26 по 29 сентября в Спортивном арбитражном суде проходят слушания по делу фигуристки.

Ранее Шветский подал аналогичный иск против тольяттинского издания "Угол зрения". Издание опубликовало опровержение материала, в котором его назвали "Доктор Допинг", тем самым публично обвиняя в преступной деятельности в отсутствие вступившего в законную силу судебного акта. Сумма взыскания согласно документу составила 10 млн рублей.