Зеппельт заявил, что ему неизвестно об иске врача фигуристов Шветского

По словам немецкого журналиста, он не получал официальных уведомлений от российского суда о приглашении на слушания

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Немецкий журналист вещательной компании ARD Хайо Зеппельт не получал официального уведомления о том, что врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский подал на него в суд. Об этом он сообщил ТАСС.

"Я не слышал и не получал никаких официальных уведомлений от российского суда или любого другого российского органа власти о судебном иске против меня или о приглашении на слушания", - сказал Зеппельт.

Предварительные слушания по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации Шветского прошли в Никулинском районном суде Москвы в четверг.

Основанием для иска к Зеппельту и ARD стала передача, в которой журналист, по мнению врача, опорочил его репутацию, указав на его возможную причастность к попаданию допинга в организм фигуристки Камилы Валиевой перед Олимпиадой в Пекине. Иск был подан 26 июля.

В олимпийском сезоне Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, в которой тренируется Валиева. Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала допинг-пробу с положительным результатом на декабрьском чемпионате России.