Ольховский считает Качмазова одним из самых перспективных теннисистов России

Россиянин победил француза Корентена Муте на турнире ATP со счетом 6:3, 7:6

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Алибек Качмазов является одним из самых перспективных теннисистов в России, однако ему нужно справиться с психологической нагрузкой. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Ранее Качмазов победил француза Корентена Муте (6:3, 7:6) на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Астане. Россиянин выиграл первый матч на турнирах ATP в карьере.

"Алибек молодец, что выиграл, он неплохо играл, здорово, что он прошел квалификацию и первый круг. Это пока не очень известный теннисист для широкой публики, но лично мне довелось некоторое время его тренировать, и я считаю, что он один из самых перспективных теннисистов России. С другой стороны, он считается одним из самых перспективных уже довольно много лет, но пока редко играет на больших турнирах. По игре он готов показывать хорошие результаты, однако ему нужно справиться с психологической нагрузкой, - сказал Ольховский.

Качмазову 21 год, он занимает 315-е место в мировом рейтинге. 21 сентября в Чэнду он впервые прошел квалификацию на турнире ATP, но проиграл в первом круге австралийцу Кристоферу О'Коннеллу.