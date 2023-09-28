Шветский сообщил, что уведомил Зеппельта о дате слушаний в московском суде

По словам врача российских фигуристов, все документы по делу были отправлены немецкому журналисту

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Врач российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский и его адвокаты уведомили немецкого журналиста Хайо Зеппельта о дате основных слушаний по защите чести, достоинства и деловой репутации российского специалиста. Об этом Шветский сообщил ТАСС.

Ранее Зеппельт сообщил ТАСС, что "не слышал и не получал никаких официальных уведомлений от российского суда или любого другого российского органа власти о судебном иске".

"Я думаю, Хайо Зеппельт лукавит. Суд принял мои доказательства, что документы были ему представлены. Все документы по делу Зеппельту были отправлены мной лично, а также моими адвокатами. Таким же образом он извещен о дате основных слушаний, которые пройдут 17 ноября. И, наконец, сомневаюсь, что Зеппельт - журналист, который не читает новостей", - сообщил Шветский.

Предварительные слушания по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации российского специалиста прошли в Никулинском районном суде Москвы в четверг. Шветский подал иск к Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD в связи с фильмом, где порочится его репутация, 26 июля.