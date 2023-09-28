28 сентября, 12:32
Фигурное катание

Тарасова назвала верным решение врача фигуристов Шветского подать иск к Зеппельту

Заслуженный тренер СССР назвала врача хорошим специалистом

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Врач российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский принял правильное решение, подав в суд на немецкого журналиста Хайо Зеппельта и сообщество вещательных компаний ARD в связи с фильмом, порочащим его честь, достоинство и деловую репутацию. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Предварительные слушания по иску российского специалиста прошли в четверг в Никулинском районном суде Москвы.

"Правильно делает, что судится, я на его стороне и буду его защищать, потому что все, что они сделали, это нечестно, несправедливо, - сказала Тарасова. - Он хороший специалист, мы плохих не держим. У нас в сборной работают очень серьезные, грамотные врачи широкого профиля". 

Теги:
Фигурное катаниеТарасова, Татьяна Анатольевна
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