WADA уведомило Валиеву о положительной допинг-пробе в последнюю очередь

Как сообщил ТАСС источник, фигуристы узнали о случившемся от штаба сборной России на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева получила уведомление о нарушении антидопинговых правил позже Международного союза конькобежцев (ISU) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил источник.

"Фигуристы узнали о случившемся от штаба российской команды на Олимпийских играх в Пекине, в их числе и Валиева, - сказал источник. - От WADA уведомления на почте не было. По правилам уведомление должно прийти спортсмену на почту".

По словам собеседника агентства, возраст Валиевой, которой на тот момент было 15 лет, не играл роли при уведомлении, поскольку к системе ADAMS была привязана ее электронная почта, куда должно было прийти письмо.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.

Слушания по делу Валиевой в CAS проходят с 26 по 28 сентября в швейцарской Лозанне.