Шветский сообщил, что снизил исковую сумму к Зеппельту с 10 млн рублей до 1 рубля

По словам врача, изначально для него не имела значения денежная компенсация

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Врач российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский и его адвокаты снизили исковую сумму к немецкому журналиста Хайо Зеппельту по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации российского специалиста с 10 миллионов рублей до 1 рубля. Об этом Шветский сообщил ТАСС.

"Первоначальная исковая сумма в 10 миллионов рублей была снижена до рубля. Мы с адвокатами приняли такое решение, поскольку изначально для меня не имела значения денежная компенсация и ее размер. Этим решением мы хотим показать, что для нас в этом деле важна прежде всего истина", - сказал Шветский.

Предварительные слушания по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации российского специалиста прошли в Никулинском районном суде Москвы в четверг. Шветский подал иск к Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD в связи с фильмом, где порочится его репутация, 26 июля. Основные слушания назначены на 17 ноября.