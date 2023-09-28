Анцелиович: позднее уведомление Валиевой о допинг-пробе не является нарушением

Фигуристка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Уведомление фигуристки Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе в последнюю очередь не является процессуальным нарушением. Об этом ТАСС сообщила руководитель спортивной практики "Клевер консалт" юрист Анна Анцелиович.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Валиева получила уведомление о нарушении антидопинговых правил позже Международного союза конькобежцев и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"То, что спортсмен получил уведомление после антидопинговых организаций, не является нарушением, - сказала Анцелиович. - РУСАДА как ответственная организация отобрала пробу, занесла ее в ADAMS (система антидопингового администрирования и менеджмента - прим. ТАСС) под номером с фамилией, потом проба ушла в лабораторию, но уже только с указанием номера. Лаборатория, не зная кому принадлежит проба, уведомила о положительном результате через систему ADAMS".

"Всемирное антидопинговое агентство, РУСАДА, Международный союз конькобежцев, а также перед Олимпиадой Международный олимпийский комитет имеют доступ к данным по пробам, отбираемым у спортсменов, - продолжила юрист. - Они одновременно получают уведомление, когда любая информация, касающаяся результатов анализа, появляется в системе. Дальше тот, кто отобрал пробу, как ответственная за обработку результатов организация был обязан известить спортсменку. Спортсмен получает эту информацию через антидопинговое агентство, а не лабораторию".

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде проходят с 26 по 28 сентября в швейцарской Лозанне. Фигуристка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.