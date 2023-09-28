28 сентября, 13:40
КХЛ

Анастасия Мыскина станет президентом хоккейного клуба "Лада"

Михаил Терещенко/ ТАСС
Анастасия Мыскина
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Как сообщил ТАСС гендиректор тольяттинского клуба Александр Чеботарев, на данный момент бывшая теннисистка прорабатывает условия контракта

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратная победительница Кубка Федерации и Открытого чемпионата Франции по теннису 2004 года Анастасия Мыскина станет президентом хоккейного клуба "Лада". Об этом ТАСС сообщил гендиректор тольяттинского клуба Александр Чеботарев.

"Анастасия Мыскина станет президентом "Лады", принципиально вопрос решен. Со своими специалистами она прорабатывает условия контракта. В этой ситуации ни одна из сторон не торопится", - сказал Чеботарев.

На протяжении четырех лет Мыскина является членом наблюдательного совета "Лады". 

Теги:
КХЛ
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